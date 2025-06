Foggia omicidio di Giovanni Mastropasqua | un fermato Carabinieri

Tragedia a Foggia: la polizia ha fermato un uomo sospettato dell'omicidio di Giovanni Mastropasqua, avvenuto ieri pomeriggio nel cuore della città. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, è stata scatenata da un debito di poche centinaia di euro e da una lite che si è trasformata in tragedia. Mentre le indagini proseguono, si cerca di chiarire il movente e i dettagli di questa drammatica vicenda.

I carabinieri hanno fermato ieri sera un uomo. Lo sospettano di essere l’omicida di Giovanni Mastropasqua, il 50enne ucciso ieri pomeriggio nella sua automobile, nel centro urbano di Foggia. Stando ad informazioni sulle indagini, il movente va ricercato in un debito di alcune centinaia di euro, non si sa da parte di chi fra i due nei confronti dell’altro. L’uomo, al culmine di una discussione, stando all’accusa, ha sparato alcuni colpi di pistola uno dei quali è stato letale per Mastropasqua. L'articolo Foggia, omicidio di Giovanni Mastropasqua: un fermato Carabinieri proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia, omicidio di Giovanni Mastropasqua: un fermato Carabinieri

