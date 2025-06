Foche dimezzate in Antartide rispetto a soli 50 anni fa | stanno scomparendo insieme al ghiaccio

Il cambiamento climatico sta decimando le foche antartiche, con due delle tre specie che si sono dimezzate in soli 50 anni. La loro scomparsa è strettamente legata alla perdita di ghiaccio marino, componente essenziale del loro habitat e della loro sopravvivenza. Questa drammatica realtà ci invita a riflettere sull’urgenza di intervenire per proteggere questo fragile ecosistema. Continua a leggere e scopri come il riscaldamento globale sta rimodellando il mondo delle nostre meraviglie polari.

Uno nuovo studio pubblicato su Global Change Biology collega il declino degli animali alla riduzione del ghiaccio marino.

