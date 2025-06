Fluminense V Ulsan | formazione statistiche e anteprima

In un’estate infuocata di competizioni mondiali, il match tra Fluminense e Ulsan promette scintille! Dopo un pareggio combattuto contro il Borussia Dortmund, i brasiliani puntano a consolidare la loro posizione nel girone. Con statistiche sorprendenti e formazioni da analizzare, questa sfida sarà decisiva per il cammino delle due squadre nel Club FIFA 2025. Scopriamo insieme tutte le anteprime e le strategie che potrebbero fare la differenza.

2025-06-20 17:40:00 Giorni caldissimi in redazione! Fluminense mirerà a basarsi sul loro punto contro il Borussia Dortmund quando affronteranno Ulsan nel mondo del Club FIFA del 2025 sabato. La parte brasiliana ha pareggiato 0-0 con gli ex campioni europei martedì, avendo 14 dei 21 tentativi tra le squadre. “È stata una grande prestazione di intensità”, ha detto il centrocampista Martinelli, via Globo. “Collettivamente, abbiamo fatto molto bene, applicando pressione, blocco medio e blocco basso. “Hanno avuto poche possibilità. Questo è il livello che dobbiamo mantenere durante la competizione. Ci sono molti giochi in Brasile e non puoi recuperare il 100% per ogni partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: fluminense - ulsan - formazione - statistiche

Fluminense-Ulsan: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al MetLife Stadium di New York si accendono i riflettori sulla sfida imperdibile tra Fluminense e Ulsan, seconda giornata del Mondiale per Club.

Calcio: Dortmund Risultati in diretta, Calendario, Risultati; Fluminense-Ulsan Hyundai: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV; Pronostico Fluminense-Ulsan: statistiche e quote in evidenza.

Fluminense-Ulsan, le probabili formazioni e dove vederla - Fluminense e Ulsan si giocano una grossa fetta del loro futuro nel Mondiale per Club FIFA: le due squadre, nel primo turno del gruppo F, hanno raccolto rispettivamente un pareggio e una sconfitta. Come scrive sportpaper.it

Pronostico Fluminense-Ulsan: primi gol in arrivo dopo l’impresa - Ulsan è una partita del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 (ora italiana): pronostico. Riporta ilveggente.it