Flop di Sinner a Halle | eliminato da Bublik

Una battuta d’arresto inaspettata scuote il cammino di Jannik Sinner a Halle, dove il giovane talento italiano viene eliminato dall’outsider Aleksandr Bublik. Un risultato che fa riflettere sulla sua forma e preparazione in vista di Wimbledon, alimentando dubbi e curiosità su cosa aspettarsi nel prossimo grande appuntamento sul prato. La sfida tra i campioni è ancora tutta da scrivere.

Clamorosa battuta d’arresto per Jannik Sinner sull’erba tedesca di Halle. Il numero 1 del mondo è stato sconfitto negli ottavi di finale del torneo ATP 500 dal kazako Aleksandr Bublik, attuale numero 45 del ranking, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Una sconfitta che suona come un campanello d’allarme a pochi giorni da Wimbledon, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Flop di Sinner a Halle: eliminato da Bublik

In questa notizia si parla di: halle - sinner - bublik - flop

ATP Halle 2025: Jannik Sinner torna a difendere il titolo. Entry list con quattro azzurri - L’ATP Halle 2025 si prepara a regalare emozioni con Jannik Sinner che torna a difendere il titolo, nella già ricca entry list che vede quattro azzurri.

DEBUTTO VINCENTE PER SINNER Jannik inaugura la stagione sull'erba (in singolare) con una vittoria sul tedesco Hanfmann. Dopo un primo set complicato, l'azzurro non fa sconti nel secondo parziale Adesso Sinner sfiderà Bublik agli ottavi di fina Vai su Facebook

Ad Halle è una serata di Bublik-show: si arrende anche Sinner, fuori in 3 set; Clamoroso KO per Sinner a Halle da Bublik. Ma noi VE LO AVEVAMO DETTO: da Roma e Parigi (via Carlos Alcaraz) qualcosa si è rotto; Sinner si è un po’ spento ma Bublik è diventato un giocatore vero.

Clamoroso Sinner, fuori agli ottavi di Halle contro Bublik: Jannik sorpreso in rimonta dal kazako - Sinner sconfitto agli ottavi di Halle, Bublik vince in tre set e passa ai quarti di finale. Riporta fanpage.it

Ma dai?! Sinner eliminato da Bublik sull'erba di Halle. Non difenderà il titolo del 2024 - Jannik parte forte poi subisce la crescita del kazako, eccezionale al servizio, che lo supera 3- Si legge su gazzetta.it