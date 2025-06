Flamengo-Chelsea LIVE 0-0 | prima occasione per Delap

Il match tra Flamengo e Chelsea si accende, con un inizio intenso e ricco di occasioni emozionanti. Al 5°, Delap sfiora il gol in una prima opportunità, mentre pochi minuti prima Fernandez crea un pericolo con un lancio preciso. La partita promette spettacolo: chi sarà ad avere la meglio in questa battaglia di talento e determinazione? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti e le azioni salienti di questa sfida avvincente!

GOAL E AZIONI SALIENTI 5` - Enzo Fernandez lancia Delap nello spazio: destro sul primo palo, deviato in angolo da Rossi. 4` - Ci provan De Arrascaeta. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

