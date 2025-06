Flamengo-Chelsea le pagelle | Henrique da 8 cambia la partita Disastro Cucurella 5

Voto 7 a Gerson: impalpabile nel primo tempo, super nella ripresa. Tra gli inglesi si salva solo Neto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Flamengo-Chelsea, le pagelle: Henrique da 8, cambia la partita. Disastro Cucurella, 5

