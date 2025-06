Flamengo-Chelsea | formazioni dove vederla in tv e streaming

Il duello tra Flamengo e Chelsea si prepara a infiammare la seconda giornata del Mondiale per Club, con le formazioni pronte a sfidarsi al Lincoln. Curiosi di seguire questa emozionante partita? Scopri dove vedere in TV e streaming questa sfida imperdibile e non perdere nemmeno un istante di azione!

Flamengo e Chelsea si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Rubronegro e Blues scendono in campo al Lincoln. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Il Flamengo non sbaglia e aggancia il Chelsea: Esperance regolato - Il Flamengo non sbaglia e aggancia il Chelsea, consolidando la sua posizione nel gruppo D del Mondiale per Club.

C’è Chelsea-Los Angeles Football Club, però ad Atlanta lo stadio è quasi vuoto. Ma negli Stati Uniti i tifosi entrano dopo Il colpo d’occhio all’inizio di Chelsea-Los Angeles Fc colpisce. Tanti, tantissimi seggiolini rossi, vuoti. Qualche migliaio di spettatori a Vai su Facebook

