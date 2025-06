Flamengo-Chelsea al Mondiale per Club | orario probabili formazioni e dove vederla

Preparati a vivere un emozionante scontro internazionale! Oggi, venerdì 20 giugno, il Flamengo affronta il Chelsea nel secondo turno del Gruppo D del Mondiale per Club, con entrambe le squadre in forma after vittorie convincenti. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire questa sfida imperdibile, che promette di appassionare tifosi di tutto il mondo fino all’ultimo minuto.

(Adnkronos) – Il Chelsea torna in campo al Mondiale per Club. Oggi, venerdì 20 giugno, i Blues di Enzo Maresca affrontano il Flamengo nella seconda giornata del Gruppo D. Gli inglesi arrivano dal successo per 2-0 contro il Los Angeles Fc, mentre i brasiliani hanno battuto l'Esperance Tunisi con lo stesso risultato. Ecco orario, probabili . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flamengo-Chelsea al Mondiale per Club: orario, probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: flamengo - chelsea - mondiale - club

Il Flamengo non sbaglia e aggancia il Chelsea: Esperance regolato - Il Flamengo non sbaglia e aggancia il Chelsea, consolidando la sua posizione nel gruppo D del Mondiale per Club.

Mondiale per Club 2025, Flamengo - Chelsea: pronostici, migliori scommesse e quote Vai su X

? Mondiale per Club: il Flamengo di Jorginho batte per 2-0 l'Esperance Tunis e aggancia il Chelsea ? https://tinyurl.com/25bhnvyn ? di Damiano Villani Vai su Facebook

Flamengo-Chelsea al Mondiale per Club: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere il Mondiale per Club oggi: diretta tv gratis delle partite e orario italiano; Flamengo-Chelsea al Mondiale per Club Fifa 2025: la passione Rubro-Negra e la colonia di ex italiani.

Flamengo-Chelsea al Mondiale per Club: orario, probabili formazioni e dove vederla - Oggi, venerdì 20 giugno, i Blues di Enzo Maresca affrontano il Flamengo nella seconda giornata del Gruppo D. Riporta msn.com

Mondiale per Club, il pronostico di Flamengo-Chelsea: in palio la vetta del gruppo D - Si affrontano infatti le due capolista che, con un “classico” 2- Come scrive tuttosport.com