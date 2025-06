Flamengo Chelsea 3-1 colpo a sorpresa dei brasiliani! L’ex Juve Danilo stende i Blues e fa volare i suoi in testa al gruppo D

Una serata sorprendente nel Gruppo D di Champions League: il Flamengo, con un mix di determinazione e talento, supera il Chelsea con un netto 3-1. L’ex Juve Danilo mette a segno un gol decisivo, regalando ai brasiliani una vittoria fondamentale e la vetta della classifica. Un risultato che fa tremare le concorrenti e accende l’entusiasmo dei tifosi. La partita dimostra come lo sport sia sempre pieno di sorprese e colpi di scena, aprendo nuovi scenari per le prossime sfide.

