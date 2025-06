Fiumicino, storia e impatto delle nutrie nel nostro territorio.

Fiumicino, con la sua ricca storia e il paesaggio unico, si trova oggi ad affrontare una sfida ambientale: l'espansione della nutria nel territorio. Originaria della Pampa argentina, questa roditrice si è adattata rapidamente ai nostri ecosistemi, causando impatti significativi sulla flora e sulla fauna locali. Per comprendere appieno questa situazione, è fondamentale esplorare le origini dell’animale e il suo ruolo nel contesto di Fiumicino, un territorio che merita attenzione e azione concertata per preservarne l’equilibrio ambientale.

Fiumicino, 20 giugno 2025 – La nutria è un animale che negli ultimi decenni ha suscitato molteplici discussioni riguardo alla sua presenza nei nostri ecosistemi. E' originaria della Pampa argentina, ma grazie alla sua straordinaria capacità di adattamento, è stata introdott a in Europa già negli anni '20 del Novecento, principalmente a fini industriali. La sua pelliccia, infatti, si è rivelata particolarmente pregiata e veniva utilizzata per la produzione di capi d'abbigliamento invernali, come cappotti, colli e manicotti, molto apprezzati per la loro morbidezza e capacità isolante. Dopo essere sfuggito a diversi allevamenti, l'animale ha iniziato a proliferare in modo incontrollato.