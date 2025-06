Fiumicino sport e solidarietà per la Fondazione Bambino Gesù

Domenica 22 giugno a Fiumicino si trasformerà in un palcoscenico di energia e solidarietà con la gara podistica di 8 km, pensata per unire sport e beneficenza. Partendo alle 9 dal piazzale di Viale Donato Bramante, questa giornata coinvolgente sostiene la Fondazione Bambino Gesù, grazie alla collaborazione delle associazioni locali e al patrocinio del Comune. Unisciti a noi per fare la differenza e vivere emozioni indimenticabili!

Fiumicino, 20 giugno 2025 – Domenica 22 giugno giornata di sport, divertimento e solidarietà a sostegno di Fondazione Bambino Gesù: g ara podistica di 8km aperta a tutti, con partenza alle 9 dal piazzale pedonale su Viale Donato Bramante, proprio di fronte al The Wow Side Shopping Centre, promotore dell’iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino. Presso il villaggio della maratona saranno presenti alcune Associazioni del territorio che organizzeranno delle attività ludico sportive dedicate ai più piccoli. Prevista la partecipazione dell’Assessore allo Sport, Federica Poggio, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

