Fiumicino parcheggio selvaggio su via Torre Clementina | la protesta di Cotral

Fiumicino si trova di fronte a una criticità che non può più essere ignorata: il parcheggio selvaggio su via Torre Clementina sta creando caos e insicurezza. La protesta di Cotral, condivisa anche dall’amministrazione comunale, evidenzia l’urgenza di interventi concreti per tutelare cittadini e pendolari. La preoccupazione cresce, ma ora è il momento di agire concretamente per risolvere questa problematica e restituire ordine alla zona.

Fiumicino, 20 giugno 2025 – “Sacrosanta la protesta e la preoccupazione del vertice Cotral che ieri mattina ha partecipato alla commissione Trasporti e Lavori Pubblici, alla presenza dell’assessore Raffaello Biselli, del presidente Giuseppe Picciano, della vice presidente Barbara Bonanni, e del dirigente trasporti Luigi di Luzio”. Lo afferma l’Assessore all’Edilizia e Trasporti, del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia. “La preoccupazione riferita per la sosta selvaggia – ribadisce – nel corso della movida lungo via Torre Clementina, in particolare nel pomeriggio fino a tarda sera, e alle fermate Cotral presenti lungo il percorso, che oltre a creare problemi di transito, fanno si che gli avventori si scaglino, in malo modo, nei confronti delle autiste e autisti dei bus”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

