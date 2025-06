Fiumicino modifiche alla viabilità per la processione del Corpus Domini

Il tradizionale corteo del Corpus Domini illumina ancora una volta le strade di Fiumicino, ma quest'anno comporta alcune modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza e il successo dell’evento. Il 22 giugno, la mobilità cittadina subirà variazioni con divieti di transito in alcune zone strategiche di Isola Sacra. Ecco tutto quello che bisogna sapere per muoversi senza problemi in questa giornata speciale.

Fiumicino, 20 giugno 2025- Il 22 Giugno verrà istituita apposita disciplina di traffico provvisoria per poter permettere il regolare svolgimento della processione Corpus Domini, organizzata dalla parrocchia S. Paola Frassinetti. – Divieto di transito veicolare in Località Isola Sacra e precisamente in: Via Giuseppe Frassinetti, Via Moschini (carreggiata con direzione Via del Faro), Via Bruno Caleari (carreggiata con direzione Via Lorenzo Bezzi), Strade interne al complesso del Villaggio Azzurro, Via Bruno Caleari (carreggiata con direzione Via Lorenzo Bezzi) Via Lorenzo Bezzi direzione Via G. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

