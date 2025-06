Fiumicino chiude dal 23 giugno al 7 luglio la posta di via del Faro

Se sei residente o lavori a Fiumicino, prendi nota: dal 23 giugno al 7 luglio 2025, l’Ufficio postale di via del Faro resterà chiuso per interventi di adeguamento normativo. Nessun problema, però, perché potrai rivolgerti all’ufficio vicino in via del Riccio di Mare 7, aperto dal lunedì al … Rimani aggiornato e pianifica con anticipo le tue necessità postali!

Fiumicino, 20 giugno 2025- Poste Italiane Area Territoriale Centro Filiale di Roma Ovest comunica che, per consentire i lavori di adeguamento normativo, l’Ufficio postale di Fiumicino Paese, sito in via del Faro 50, resterà chiuso al pubblico dal 23 Giugno al 7 Luglio 2025. Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo: FIUMICINO 1, in via del Riccio di Mare 7, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 08: 20 alle 19:05, sabato dalle 08:20 alle 12:35, (dotato di ATM fruibile H24). L’orario di apertura di questo ufficio è stato prolungato per la gestione del maggior traffico dei clienti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

