Tre giovani professionisti e un’idea semplice: riportare l’umanità nella consulenza fiscale digitale. Nel cuore del Sannio, tra i vicoli storici di Telese Terme e le radici profonde di Dugenta, nasce FiscoClic, il nuovo brand creato da FB Consulting SRL per offrire consulenza fiscale e contabile a misura di persona. Non un semplice servizio digitale, non un altro tool automatizzato che promette miracoli fiscali con due click, ma un vero e proprio studio professionale che si affida all’esperienza, alla competenza e soprattutto alla relazione umana. Alla guida di FiscoClic ci sono tre giovani professionisti, tutti classe 1989, che hanno deciso di unire le proprie competenze per rivoluzionare il modo in cui viene percepita la figura del commercialista online. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - FiscoClic: il commercialista online che mette al centro le persone