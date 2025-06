Fisco Iva su opere d’arte scende dal 22 al 5% Giuli | Missione compiuta

Un'importante svolta per il mondo dell’arte e dei collezionisti italiani: l’IVA su opere d’arte, cessione e acquisto, scende dal 22 al 5%. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato con entusiasmo in conferenza stampa che questa riduzione rappresenta un risultato significativo, frutto di un decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Una mossa che promette di rendere più accessibile il patrimonio culturale italiano a tutti, contribuendo a valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale.

(Adnkronos) – "L'Iva sulle opere d'arte, cessione e acquisto, scende dal 22 al 5%". E' l'annuncio, fatto oggi, venerdì 20 giugno, dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in conferenza stampa.