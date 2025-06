Firenze treno guasto a Castello Ritardi per l’Alta Velocità

Una giornata da dimenticare per i pendolari toscani: un guasto a un treno di altra impresa ferroviaria nei pressi di Firenze Castello ha causato ritardi e disagi sulle linee Alta Velocità. La situazione, iniziata poco prima delle 13, si protrae ancora a distanza di ore, compromettendo gli spostamenti di migliaia di viaggiatori. In un momento in cui l’alta velocità dovrebbe essere sinonimo di efficienza, i problemi tecnici ricordano quanto sia fragile il nostro sistema dei trasporti.

Firenze, 20 giugno 2025 – Non solo sciopero: la giornata nera dei trasporti è segnata in Toscana (e, a cascata, in molte altre zone) da un guasto a un treno “di altra impresa ferroviaria”, spiega Trenitalia sul suo sito, inconveniente che si è verificato nei pressi di Firenze Castello. Il problema si è verificato poco prima delle 13 ma ancora alle 17 erano segnalati possibili ritardi per i treni Alta Velocità (che possono essere instradati sulla linea convenzionale) fino a 60 minuti. Fra i treni coinvolti: • FR 9532 Napoli Centrale (10:40) - Torino Porta Nuova (17:06) • FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Reggio Calabria Centrale (22:00) • FR 9420 Napoli Centrale (11:09) - Venezia Santa Lucia (16:34) • FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Milano Centrale (16:00). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, treno guasto a Castello. Ritardi per l’Alta Velocità

