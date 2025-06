Firenze rende omaggio a Spadolini in libreria

Firenze celebra il centenario della nascita di Giovanni Spadolini con un tributo speciale alla sua passione per la cultura e la libertà di pensiero. La Libreria Giorni si trasforma in un museo temporaneo, esponendo le opere che hanno segnato la vita del noto statista e giornalista. Un’occasione imperdibile per riscoprire l’uomo dietro le idee e immergersi nel suo mondo. In occasione di questa celebrazione, la città rinnova il suo omaggio a una figura fondamentale del nostro patrimonio culturale.

Firenze, 20 giugno 2025 - “ Spadolini, il ragazzo della libreria”. Venerdì 20 e sabato 21 giugno (giorno dei cent’anni dalla nascita del noto statista fiorentino) la Libreria Giorni di Firenze riempie la vetrina con opere di Giovanni Spadolini. A distanza di un secolo, nei medesimi scantinati dove un giovanissimo Spadolini scopriva il gusto della lettura libera, Firenze gli rende omaggio riportando quei libri alla luce. In occasione del centenario della nascita di Giovanni Spadolini (21 giugno 1925 – 2025), la Libreria Giorni di Firenze oggi e domani presenta un'esposizione allestita dal proprietario Francesco Piattoli, dedicata alle opere del grande statista, storico e giornalista, in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, custode del suo imponente lascito culturale (una biblioteca di oltre 100. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze rende omaggio a Spadolini in libreria

Firenze rende omaggio a Spadolini in libreria.

