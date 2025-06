Firenze presentazione del libro ' Il buio sopra Firenze' al Teatro Niccolini

Firenze si prepara ad accogliere una serata speciale al Teatro Niccolini, dove il 20 giugno 2025 verrà presentato "Il buio sopra Firenze" dei fratelli Andrea e Fabrizio Petrioli. Un viaggio tra misteri e segreti di un passato oscuro, dal IV all’IX secolo, che sfida i lettori a diventare investigatori. Un’occasione unica per scoprire i lati più nascosti e affascinanti della città. La storia sta per essere svelata, e tu potresti essere il protagonista di questa avventura.

Firenze, 20 giugno 2025 – C’è una parentesi oscura nel passato di Firenze: è il periodo che va dal 400 all’800 dopo Cristo, un’epoca in cui le fonti scarseggiano e i ricercatori devono destreggiarsi tra teorie e supposizioni. Nel nuovo libro dei fratelli Andrea e Fabrizio Petrioli, intitolato Il buio sopra Firenze (ed. Sarnus), è il lettore a dover risolvere l’enigma, affrontando un’indagine costellata di luoghi, fatti, personaggi storici. Il volume sarà presentato dagli autori e dall’editore Antonio Pagliai giovedì 3 luglio alle ore 18 al Teatro Niccolini (via Ricasoli, 3). I Petrioli, studiosi di storia fiorentina con numerose pubblicazioni alle spalle, costruiscono stavolta un affascinante puzzle ricco di date, spunti e suggestioni, oltre alle numerose immagini selezionate attingendo al proprio sterminato archivio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro 'Il buio sopra Firenze' al Teatro Niccolini

