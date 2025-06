Firenze al via la raccolta firme per un servizio psicologico nazionale

Firenze apripista di un grande cambiamento: la città si mobilita per una Rete Psicologica Nazionale, pubblica e gratuita, accessibile ovunque. Con 50mila firme, si mira a trasformare il benessere psicologico in un diritto garantito a tutti in Italia. A Firenze, ha già firmato la...

Firenze, 20 giugno 2025 - Avere in Italia una Rete Psicologica Nazionale, pubblica e gratuita per tutti, come una presenza costante nei luoghi dove si studia, si fa sport, si lavora, ci si cura. E’ questo lo scopo di una campagna di raccolta firme che punta a raccogliere le 50mila sottoscrizioni necessarie per portare la proposta in Parlamento e rendere il benessere psicologico un diritto garantito a tutte e a tutti. A Firenze ha firmato la sindaca Sara Funaro che ha incontrato oggi i promotori. Il testo della proposta di legge nasce dal lavoro portato avanti per oltre tre anni da un Comitato Scientifico composto da accademici, professionisti ed esperti nel campo dei diritti, della ricerca e dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via la raccolta firme per un servizio psicologico nazionale

