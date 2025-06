Firenze a Rifredi apre una nuova libreria

Firenze si anima di nuova cultura con l'apertura di un’affascinante libreria nel quartiere di Rifredi. Libraccio, punto di riferimento storico per gli amanti dei libri usati, amplia il suo network in città, portando tra le sue mura passione, scoperta e sapere. Situata in via Vittorio Emanuele II, questa nuova sede promette di diventare un punto di incontro imprescindibile per lettori di ogni età. Un’occasione da non perdere per immergersi nel mondo della conoscenza e delle storie.

Firenze, 17 giugno 2025 – Una nuova libreria si inaugura a Firenze, precisamente nel quartiere di Rifredi. Libraccio, una delle principali catene di librerie in Italia, storico punto di riferimento per l'usato, apre le porte della sua nuova libreria in via Vittorio Emanuele II, 192194, nel cuore del quartiere Rifredi a Firenze. La nuova libreria si inserisce nel piano di consolidamento territoriale del marchio, portando a 65 il numero complessivo dei negozi attivi in Italia. Il punto vendita, di 250 metri, sorge negli spazi che in passato ospitavano una sezione Coop, affacciandosi su una zona dinamica e ben collegata della città.

