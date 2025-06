Fiori e stelle nella notte di San Giovanni | alla Selva di Gallignano appuntamento il 23 giugno

Vivi un’esperienza magica tra fiori e stelle nella notte di San Giovanni alla Selva di Gallignano, il 23 giugno. Tra teatro, natura e poesia, immergiti in un percorso fatto di storie affascinanti e scoperte tra gli alberi, per poi condividere un conviviale spuntino sotto il cielo stellato vicino al laghetto. Un appuntamento unico che trasformerà questa notte speciale in ricordi indimenticabili. Non mancare!

ANCONA - “Fiori e stelle nella notte di S. Giovanni” con teatro e natura, storie e poesia, passeggiata e scoperte tra le fratte e gli alberi della Selva di Gallignano, eppoi uno spuntino conviviale sui prati vicino al laghetto, e al crepuscolo, quando il giorno scolora nella notte, con le sue. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - "Fiori e stelle nella notte di San Giovanni": alla Selva di Gallignano appuntamento il 23 giugno

In questa notizia si parla di: notte - fiori - stelle - giovanni

Vasto, incendio nella notte in via Ciccarone: danneggiato lo storico negozio D’Adamo Fiori e Piante - Nella notte, un violento incendio in via Ciccarone a Vasto ha danneggiato gravemente il storico negozio "D’Adamo Fiori e Piante".

San Giovanni sta arrivando! La notte del 23 giugno è magica , e porta con sé un’antica tradizione: l’acqua di San Giovanni, preparata con la celebre erba del 24 giugno. Cos’è l’erba di San Giovanni? Un infuso profumato di fiori ed erbe spontanee racc Vai su Facebook

Fiori e stelle nella notte di San Giovanni: alla Selva di Gallignano appuntamento il 23 giugno; Cos'è l'acqua di San Giovanni, come si prepara e a cosa serve; L'Oroscopo di Corinne dal 20 al 26 giugno.

"I riti della notte di San Giovanni": una serata tra musica, narrazioni, erbe e fiori - Dove sei: Homepage > Lista notizie > "I riti della notte di San Giovanni": una serata tra musica, narrazioni, erbe e fiori ... Segnala cronacacomune.it

La notte di San Giovanni, tradizioni e riti - La notte di San Giovanni La tradizione popolare vuole che la notte tra il 23 ed il 24 giugno sia sp ... Secondo mediterranews.org