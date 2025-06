Fiorentina su Fazzini Roma punta Frattesi Napoli scatenato | le novità sul calciomercato del 20 giugno

Il calciomercato estivo si infiamma con novità esplosive: la Fiorentina punta Fazzini, Roma si prepara a sorprendere con Frattesi, mentre Napoli si scatena su Milinkovic-Savic e Ndoye. Tra trattative serrate e colpi di scena, il 20 giugno si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, mantenendo tifosi e appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo dettaglio.

Napoli su Frattesi: c’è però tanta concorrenza - Il Napoli è attivamente alla ricerca di nuovi rinforzi per la squadra, con Giovanni Manna, ds del club, che punta a potenziare vari reparti.

Il mercato in casa Napoli non dorme mai! Antonio Conte non attenua il pressing per ottenere una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Avere i nuovi innesti prima dell'inizio del ritiro farà tutta la differenza del mondo: ecco chi sono i nomi acc

Calciomercato, da Danilo a Frattesi e Fazzini: le trattative di oggi. Rivivi la diretta; Le probabili formazioni della 28^ giornata; Le notizie di calciomercato del 9 gennaio 2025.

Fiorentina-Fazzini, contatti continui con l'Empoli: si cerca intesa sulla cifra - Contatti in corso per Fazzini dell'Empoli: i viola insistono e vogliono trovare l'intesa sulla cifra. Riporta informazione.it

MEDIASET - Fiorentina, assalto a Fazzini: si tratta con l'Empoli - Nelle ultime ore la Fiorentina ha intensificato i contatti con l'Empoli per Jacopo Fazzini, centrocampista adesso impegnato con l'Italia agli Europei Under 21. Come scrive napolimagazine.com