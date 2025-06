Fiorentina | Fazzini è in arrivo dall’Empoli Per 10 milioni E ricco contratto

La Fiorentina si prepara a mettere le mani su Jacopo Fazzini, talento in crescita proveniente dall’Empoli, per circa 10 milioni di euro. Con un ricco contratto allettante, il giovane centrocampista si appresta a diventare un nuovo volto della viola, segnando un'importante operazione di mercato. La trattativa, ancora in fase avanzata, promette di rafforzare notevolmente la mediana gigliata e di accendere l’entusiasmo dei tifosi.

La Fiorentina ha quasi chiuso per il centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini. Il giocatore è valutato circa 10 milioni di euro e le due squadre stanno trattando sui bonus

Fiorentina ko 2-1, il Venezia scavalca Empoli e Lecce nella corsa salvezza - Il Venezia ottiene una vittoria cruciale battendo 2-1 la Fiorentina, guadagnando così un importante margine nella lotta per la salvezza.

