Fiorentina ecco il programma estivo | ritiro al Viola Park e tournée in Inghilterra

Fiorentina ecco il programma estivo: ritiro al Viola Park e tourneé in Inghilterra. Per i tifosi viola, è il momento di segnare sul calendario le date che segneranno l'inizio della nuova stagione. La società ha annunciato il calendario del ritiro, che come di consueto si svolgerà al cuore del centro sportivo. Da qui partirà la preparazione che porterà i biancazzurri verso nuove sfide e successi, creando aspettative emozionanti per il futuro.

Per i tifosi della Fiorentina è tempo di segnare sul calendario le date che segneranno l'inizio della nuova stagione. La società viola ha infatti reso noto il programma del ritiro estivo. Come gli anni passati, sarà il Viola Park il fulcro di questa prima fase, con la squadra che si radunerà dal.

Fiorentina, Pradè: “Serve analisi profonda. Non si possono lasciare 8 punti fra Venezia e Monza”. Squadra fischiata dai tifosi viola - Dopo la sconfitta contro il Venezia, Daniele Pradè ha espresso preoccupazione per i troppi punti persi dalla Fiorentina, evidenziando l'importanza di un'analisi approfondita.

#Fiorentina: ritiro estivo al Viola Park dal 14 luglio al 27 luglio. Durante il ritiro, la Fiorentina disputerà tre amichevoli, una contro la Primavera viola, 20/7 alle ore 20:00, a #Grosseto, giovedì 24/7 alle ore 20:00, ed una contro la #Carrarese, venerdì 25/ alle ore Vai su X

? Tanta paura per la Fiorentina: incendio al Viola Park ? https://tinyurl.com/27s3lg3y ? di Ludovica Cassano Vai su Facebook

