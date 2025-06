Fiorentina | Dzeko al Viola Park Campionato | dare e orari delle prime partite

Edin Dzeko, l’attaccante dal tocco elegante e deciso, ha fatto il suo ingresso al Viola Park, pronto a scrivere nuovi capitoli con la Fiorentina. Dopo aver superato le visite mediche a Villa Stuart, Roma, l’ormai ex attaccante della Roma è carico per affrontare il campionato. Ma quali sono le prime sfide in calendario? Scopriamo insieme le date e gli orari delle partite iniziali che segneranno il debutto di Dzeko in viola.

Edin Dzeko, elegante come se dovesse sfilare a Pitti, è arrivato al Viola Park dopo aver superato le visite mediche a Villa Stuart, a Roma L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Dzeko al Viola Park. Campionato: dare e orari delle prime partite

In questa notizia si parla di: dzeko - viola - park - fiorentina

Dzeko Fiorentina, pressing totale da parte della squadra viola. Arriva anche la prima offerta ufficiale - Il calciomercato della Fiorentina è in fermento, con il club viola che punta a rinforzare il proprio attacco.

Edin Dzeko è a Firenze, l'arrivo al Viola Park. #Fiorentina #EdinDzeko Vai su X

Fiorentina, ecco Dzeko. Le immagini dell'attaccante al Viola Park: manca solo la firma Vai su Facebook

Fiorentina, Edin Dzeko al Viola Park. Finiti i test medici; Fiorentina, Dzeko è arrivato al Viola Park | VIDEO; Edin Dzeko è arrivato al Viola Park! Le prime immagini del nuovo acquisto della Fiorentina.

Fiorentina, Dzeko è arrivato al Viola Park. Adesso la firma sul contratto - Si è presentato a Villa Stuart questa mattina per svolgere le visite mediche di rito e poi ha preso di gran carriera l`Autostrada del Sole ... Da msn.com

Fiorentina, Edin Dzeko al Viola Park. Finiti i test medici - L'attaccante bosniaco si è mostrato sorridente a beneficio di giornalisti e fotografi. Segnala lanazione.it