Fiorentina che festa per la Coppa Italia 1975

da una folla di tifosi emozionati, che hanno reso omaggio a un’impresa indelebile nella storia del calcio toscano. La celebrazione ha trasformato Firenze in un tripudio di colori viola e entusiasmo, ricordando a tutti che il cuore della Fiorentina batte più forte di ogni avversità. È stato un momento di orgoglio e passione che resterà impressa nei ricordi dei fiorentini per sempre, testimoniando l’amore senza confini per la maglia viola.

Firenze, 20 giugno 2025 – Un pomeriggio di festa per Firenze, nella casa dei fiorentini (un gremito Salone dei Cinquecento) per celebrare la Fiorentina. O meglio, soprattutto la Fiorentina vincitrice della Coppa Italia della stagione 1974-75, dopo quell’emozionante finale vinta dai viola per 3-2 contro il Milan. Dopo essere stati ospiti della Fiorentina nel Viola Park, i protagonisti di quella vittoria (o i loro familiari) sono stati abbracciati dall’affetto dei tifosi in Palazzo Vecchio dove quell’impresa è stata celebrata dal bel documentario di Massimo Cervelli e Marco Vichi, “Fiorentina, asso di coppe” (visibile sulla pagina Youtube di “Nuvole di calcio”) e da una cerimonia di premiazione organizzata dal Comune di Firenze, a partire dall’assessora allo sport Letizia Perini che ha raccolto l’idea di Cervelli e Vichi e con la collaborazione di diversi soggetti come l’Associazione Centro Coordinamento Viola Club e il Museo Fiorentina che ha esposto le maglie storiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, che festa per la Coppa Italia 1975

In questa notizia si parla di: fiorentina - festa - coppa - italia

Via Fiorentina in festa: la prima edizione sabato 24 maggio - Arezzo si prepara a festeggiare con la prima edizione di "Via Fiorentina in festa" sabato 24 maggio. Dalle 18 a mezzanotte, l'importante arteria di ingresso alla città si trasformerà in un'isola pedonale, offrendo un'opportunità unica per vivere musica, cultura e convivialità lungo la via, dall'incrocio con via Spallanzani fino all'Istituto Ma.

GRANDE FESTA DELLO SPORT ITALIANO A BRUXELLES: LA FIORENTINA VINCE IL TORNEO COPPA ITALIA! Domenica 15 giugno 2025 il centro sportivo Albert Demuyter di Ixelles ha ospitato una splendida giornata di sport e comunità: la Coppa Italia – Vai su Facebook

Fiorentina, che festa per la Coppa Italia 1975; La festa per i 50 anni dalla Coppa Italia del '75: ecco le immagini da Palazzo Vecchio; Fiorentina, 50 anni dalla vittoria della Coppa Italia 1975: festa in Palazzo Vecchio.

Fiorentina, che festa per la Coppa Italia 1975 - Firenze, 20 giugno 2025 – Un pomeriggio di festa per Firenze, nella casa dei fiorentini (un gremito Salone dei Cinquecento) per celebrare la Fiorentina. Lo riporta lanazione.it

Fiorentina, 50 anni dalla vittoria della Coppa Italia 1975: festa in Palazzo Vecchio - Il 28 giugno 1975, allo stadio Olimpico di Roma, dopo novanta minuti di passione, la Fiorentina di Mario Mazzoni superò per 3 a 2 il Milan e vinse la Coppa Italia. Riporta 055firenze.it