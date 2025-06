Finissage mostra ' Habitus fidei Le vesti delle confraternite | un cammino fra arte storia e fede'

Unitevi a noi per il finissage della mostra "Habitus Fidei. Le vesti delle confraternite", un viaggio affascinante tra arte, storia e fede che ha conquistato il cuore di Pisa. Domenica 22 giugno 2025, dalle 16:00 alle 18:00, nel suggestivo Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi, celebrate con noi la conclusione di questa esposizione unica. Non mancate a un pomeriggio di scoperta e riflessione, un'occasione imperdibile per immergersi nella ricca tradizione confraternale.

A conclusione della mostra 'Habitus Fidei. Le vesti delle confraternite: un cammino fra arte, storia e fede', curata Lorenzo Cantoni e Alessandro Tosi si propone il finissage. Domenica 22 giugno 2025 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Pisa, Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi (Lungarno.

Finissage mostra 'Habitus fidei. Le vesti delle confraternite: un cammino fra arte, storia e fede'.

