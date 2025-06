Fine del turismo sanitario ? La sfida per l' accesso equo a cure e farmaci in un convegno a Palermo

Fine del turismo sanitario: la sfida per garantire un accesso equo a cure e farmaci si è accesa nel cuore di Palermo durante il convegno promosso da AiSDeT. La seconda giornata, dedicata al governo e alla gestione del farmaco – dai fabbisogni all’appropriatezza, fino alla disponibilità – ha sottolineato l’urgenza di un modello regionale più omogeneo e di un percorso rapido per i pazienti. Un’occasione cruciale per ripensare il nostro sistema sanitario e migliorare la vita di chi ne ha bisogno.

La seconda giornata del convegno Il governo e la gestione del farmaco, dai fabbisogni, all'appropriatezza, alla disponibilità. Per un modello regionale omogeneo e un accesso rapido alle cure da parte del paziente promosso da AiSDeT e svolto a Palermo, presso la Chiesa di Sant'Andrea, ha posto al.

Tumori, Schillaci: "Accesso a cure più equo per stop viaggi fuori regione" - L'accesso equo alle cure oncologiche è fondamentale per garantire che ogni paziente possa ricevere assistenza adeguata senza dover affrontare il disagio di viaggi interregionali.

