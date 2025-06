Finanziato piano intercomunale di Protezione Civile per oltre 412mila euro

Un nuovo passo avanti nella tutela del territorio: la Regione Campania ha approvato un finanziamento di oltre 412 mila euro per il piano intercomunale di protezione civile, coinvolgendo attivamente i comuni del Telesino con Telese capofila. Un grande lavoro di squadra che rafforza la sicurezza e la preparazione della comunitĂ . Scopri come questa iniziativa trasformerĂ la gestione delle emergenze nel nostro territorio e garantirĂ una risposta piĂą efficace e tempestiva.

Comunicato Stampa Il progetto vede coinvolti i comuni del territorio telesino con Telese capofila. Caporaso e Fuschini: "Un grande lavoro di squadra che ora ci impegna ancora di più" Con D.D. n. 370 del 19062025 la Regione Campania ha approvato

