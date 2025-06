Finalmente sarò cattiva

Finalmente Sar242 si rivela senza filtri, pronta a raccontare la sua storia e le sue emozioni più profonde. In un mondo che corre veloce, bastano poche foto per risvegliare ricordi e sentimenti sopiti, riportandoci a un passato prezioso. Emanuela Postacchini, attrice di talento e mamma affettuosa, sa bene quanto sia potente questa connessione tra memoria e cuore. È arrivato il momento di scoprire cosa si cela dietro il suo sorriso e le sue parole, lasciando che la sua storia ci catturi e ci ispiri.

Per riaprire il cassetto della memoria le basta stringere tra le mani le foto di un tempo non troppo lontano eppure già distante. Emanuela Postacchini, 33 anni e professione attrice, lo fa ogni volta che lascia Los Angeles, dove vive e lavora da una decina d’anni con suo marito e una figlioletta di pochi mesi, e torna nelle sue Marche, dove ha lasciato l’impronta di un’infanzia felice e tanti affetti. La sua casa è Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, dove è cresciuta a pane e cinema. E ora, ogni volta che può, ama perdersi nella biblioteca di famiglia. "Mi piace leggere – racconta –, e prediligo in particolare i classici". 🔗 Leggi su Quotidiano.net