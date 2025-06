finalmente ci siamo con il mobility hub

Finalmente ci siamo: il Mobility Hub tra la stazione e l’area ex Serafini prenderà vita questa estate, grazie a un progetto strategico dell’amministrazione. Dopo aver affidato la gestione a Chrono Bike tramite una selezione pubblica, si apre una nuova era di mobilità sostenibile e?? per tutti i cittadini. Giacomo Cognigni, rappresentante dell’iniziativa, annuncia: "Partiremo verosimilmente in questo fine settimana o nella peggiore delle ipotesi la settimana ..."

Una delle novità di questa estate, sarà l'attivazione del Mobility Hub (tra la stazione e l'area ex Serafini), per il quale l'amministrazione ha espletato per tempo le procedure per affidarlo in gestione che, dopo una manifestazione d'interesse pubblicata nei mesi scorsi, è stata affidata alla Chrono Bike. Il rappresentante Giacomo Cognigni spiega: "Partiremo verosimilmente in questo fine settimana o nella peggiore delle ipotesi la settimana prossima. Avremo una disponibilità iniziale di 40 biciclette e 15 bici elettriche, con la possibilità di ampliare il parco mezzi secondo necessità". L'intenzione è di organizzare eventi settimanali in collaborazione con le attività commerciali, di proporre ogni mercoledì sera un itinerario guidato in bici, con sosta per cena, o per consumare in qualche gelateria o locale pubblico, o anche visitare attrazioni ed eventi.