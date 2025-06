finalestense tre giorni nel passato si celebra il solstizio nel ducato

Finalestense, tre giorni nel passato, celebra il solstizio nel cuore del ducato. Era il settembre 1995 quando Finale Emilia si immersa per la prima volta in un evento storico capace di affascinare cittadini e visitatori, e da allora, ventotto edizioni hanno riscritto questa tradizione. Oggi, l’attesa si rinnova: l’edizione che inizierà oggi e durerà fino a domenica promette di trasportarci ancora una volta indietro nel tempo, tra rievocazioni e emozioni senza età .

Era il settembre 1995 e Finale Emilia si immergeva per la prima volta in un clima storico capace di stupire i suoi cittadini e i tanti abitanti delle cittadine vicine, accorsi in gran numero e con grande curiositĂ . Sono ormai passati tre decenni da quella prima edizione e, nel frattempo, le edizioni sono diventate ventotto, compresa quella che inizierĂ oggi e durerĂ fino a domenica, quando a Finalestense (nella foto di Davide Bergamini) si celebrerĂ il solstizio d'estate nel Ducato Estense. Tre giorni di festa, spettacoli e divertimento con il grande corteo, i giochi, il palio delle arti e la disfida della balestra, gli artigiani storici, il mercato rinascimentale, giullari, menestrelli e saltimbanchi per le vie di Finale.