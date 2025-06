Finale amaro per il Milan U17 | cade ai rigori ma il futuro è brillante!

Un misto di amarezza e grande orgoglio pervade l'ambiente dell'Under 17 del Milan: scudetto sfumato ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Finale amaro per il Milan U17: cade ai rigori, ma il futuro è brillante!

Milan-Bologna 0-1, Ndoye decide la finale. Festa rossoblù all’Olimpico - Cinquantuno anni dopo l'ultima vittoria, il Bologna conquista la Coppa Italia battendo 1-0 il Milan nella finale dell'Olimpico.

SORPRESA AD HALLE: SINNER CADE CONTRO BUBLIK E SALUTA IL TORNEO Jannik #Sinner perde clamorosamente contro il kazako Alexander #Bublik agli ottavi dell'#ATP500 di Halle. Il numero 1 al mondo lascia il torneo con l'amaro in bocca pe

Arezzo-Milan Futuro 1-0, Serie C 2024/2025: il report; Coppa Italia: ancora un derby amaro per l’Inter. Il Milan cala il tris ed approda in finale; Riva, l'ultima contro il Milan.

Diretta/ Bologna Milan (risultato finale 1-1): pareggio amaro per i rossoneri - Sotto i riflettori soprattutto i rossoneri di Stefano Pioli, perché naturalmente la diretta di Bologna Milan per il Diavolo cade in mezzo al derby di Champions League iniziato con la vittoria ... Lo riporta ilsussidiario.net

Milan-Leao, finale amaro tra gelo e mercato: quattro piste per l’addio - Rafael Leao ai margini nel finale di stagione del Milan: clima teso con Conceicao e futuro in bilico. Da msn.com