Filippo Ganna si inchina a Hayter nella cronometro del Giro del Belgio

Il duello tra Ethan Hayter e Filippo Ganna nel Giro del Belgio ha emozionato gli appassionati di ciclismo, regalando uno spettacolo di pura determinazione e talento. La cronometro di 9,7 km tra Tessenderlo e Ham si è conclusa con la vittoria del britannico, che ha saputo mantenere la freddezza sotto pressione, mentre il piemontese, sempre in rincorsa, ha dimostrato tutta la sua classe. Un confronto che promette ancora grandi emozioni nella corsa.

Il duello tra Ethan Hayter e Filippo Ganna ha animato la cronometro individuale del Giro del Belgio, andata in scena lungo 9,7 km sostanzialmente pianeggianti tra Tessenderlo e Ham. Il britannico si è imposto con il tempo di 10’29”, precedendo il piemontese di quattro secondi. L’alfiere della INEOS-Grenadiers si è sempre trovato costretto a rincorrere il portacolori della Soudal Quick-Step, suo ex compagno di squadra: era attardato di un paio di secondi all’intermedio e non è riuscito a ribaltare la situazione nella seconda parte su un terreno a lui favorevole. Il 26enne, reduce dal Giro d’Italia dove è stato nono nella prova contro il tempo di Tirana e terzo nell’esigente Lucca-Pisa, ha conquistato la sua 20ma affermazione da professionista, interrompendo un digiuno che durava da un anno (l’ultima gioia risaliva al 23 giugno in occasione dei Campionati Nazionali). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Filippo Ganna si inchina a Hayter nella cronometro del Giro del Belgio

