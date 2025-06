Fiera di te Sophie la figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak | la svolta a soli 20 anni Cosa fa oggi

Sophie Taricone, la giovane figlia di Kasia Smutniak e del compianto Pietro Taricone, sta facendo parlare di sé a soli 20 anni. Cresciuta tra sogni e ambizioni, ha recentemente raggiunto un traguardo importante, dimostrando determinazione e talento. La sua crescita personale è stata accompagnata dall’amore e dal supporto della mamma, Kasia, che orgogliosa condivide ogni momento speciale. Scopriamo insieme cosa rende Sophie una ragazza di successo e quanto il suo futuro promette brillanti sorprese.

La figlia di Kasia Smutniak e del compianto Pietro Taricone è romai cresciuta ed è diventata già una ragazza di successo. Nonostante abbia appena 20 anni, nei giorni scorsi è stata in grado di conseguire un traguardo eccezionale che ha reso felicissima la mamma. Le foto sono state subito postate sui social e in tanti si sono complimentati con lei. Il rapporto tra Sophie Taricone e la mamma Kasia Smutniak è eccezionale, infatti l'attrice e modella la sostiene in ogni aspetto della sua vita. La ragazza era solamente una bambina, quando ha dovuto dire addio all'adorato papà Pietro Taricone, deceduto a causa di un terribile incidente con il paracadute nel 2010.