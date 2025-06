Feto in cestino ospedale a Piacenza telecamere e testimoni per trovare chi l’ha gettato

Un’oscura vicenda scuote l’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza: un feto viene rinvenuto in un cestino nel pronto soccorso, lasciando la comunità sgomenta. Le autorità stanno ora passando al setaccio le immagini delle telecamere e ascoltano i testimoni, nella speranza di scoprire chi si nasconde dietro questo gesto drammatico. La verità è ancora avvolta nel mistero, ma il fiato dei carabinieri è tutto puntato sulla risoluzione del caso.

(Adnkronos) – Non è stata ancora identificata la donna che ha partorito il feto trovato alle 7 di ieri da una addetta alle pulizie in un cestino nei bagni del pronto soccorso dell'ospedale Guglielmo da Saliceto, a Piacenza. I carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza sono impegnati nell'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e .

Una tragica scoperta scuote l'ospedale di Piacenza: un feto è stato rinvenuto questa mattina in un cestino dei rifiuti nel bagno del pronto soccorso.

