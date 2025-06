festival di bellagio le musiche dei grandi film

Preparati a vivere un’emozione unica: il Festival di Bellagio riaccende le luci sul Lago di Como, inaugurando con le suggestive musiche di "Amadeus". Questa sera, presso il sontuoso Salone Reale del Grand Hotel Villa Serbelloni, l’Orchestra di Bellagio e del lago di Como ci guiderà in un viaggio tra le note di Mozart e Salieri, celebrando il bicentenario della scomparsa di quest’ultimo. Un evento imperdibile che unisce musica, storia e magia, creando un’atmosfera indimenticabile.

Le musiche del film Amadeus inaugurano la nuova edizione del Festival di Bellagio e del lago di Como, che parte stasera con l’appuntamento al Salone Reale del Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio. Alle 20.45, l’Orchestra di Bellagio e del lago di Como, dedica il suo repertorio alle musiche del film Amadeus di Miloš Forman, con opere di Mozart e dell’antagonista Antonio Salieri, nel bicentenario dalla scomparsa, in uno spettacolo a ingresso libero. Un programma che prevede pezzi come la Sinfonia Veneziana di Antonio Salieri, accanto a temi indimenticabili mozartiani, come l’Allegro con brio dalla Sinfonia nr. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it