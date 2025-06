Festival della Sintesi Sergio Rubini chiude la rassegna lucchese

Il Festival della Sintesi di Lucca, ormai un punto di riferimento per l'arte della brevità intelligente, si avvia alla sua conclusione con il prestigioso intervento di Sergio Rubini. Da dieci anni, questa rassegna celebra la sintesi come strumento di comunicazione efficace e trasversale, coinvolgendo grandi figure del panorama nazionale in incontri stimolanti. L’evento, ospitato nella suggestiva chiesa di Sant’Alessandro, ha già lasciato un segno indelebile nel panorama culturale italiano, e ieri si chiude con un’anticipata riflessione sulla potenza delle parole concise.

Prosegue a Lucca il Festival della Sintesi, che da dieci anni promuove la brevità intelligente in ambiti diversi, valorizzando la sintesi come forma di comunicazione efficace e trasversale. Il festival andrà avanti fino a domani, nella chiesa di Sant'Alessandro. Nei vari incontri in programma già dal 18, protagonisti del panorama nazionale, chiamati a riflettere sul concetto di brevità in campi come letteratura, poesia, geopolitica, giornalismo, sport e teologia. Promosso dall'associazione 'Dillo in sintesi' e ideato dal vignettista Alessandro Sesti, il Festival è un unicum nel panorama culturale italiano.

Alla chiesa di Sant'Alessandro di Lucca torna il 'Festival della Sintesi' con grandi ospiti

