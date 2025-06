Festival del mare e del gusto a Porto Empedocle il concerto di Giuseppe Milici

musicista di fama, Giuseppe Milici, che incanterà il pubblico con le sue melodie coinvolgenti e la sua straordinaria padronanza dello strumento. Un'occasione imperdibile per celebrare il connubio tra mare, cultura e sapori autentici, rendendo Porto Empedocle la meta ideale per questa estate all'insegna della musica e del gusto. Non mancate a questa serata unica, dove l'arte si fonde con la bellezza del territorio.

È in programma domani sera, alla torre Carlo V di Porto Empedocle, il secondo dei 10 eventi programmati per questa estate dal Galp flag “Il sole e l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata” all'interno del Festival del mare e del gusto. Ad esibirsi, a partire dalle 21, sarà l'armonicista e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Festival del mare e del gusto, a Porto Empedocle il concerto di Giuseppe Milici

