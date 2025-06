Festival Accademia libera natura & cultura mostra fotografica ' Il tocco musicale'

Nel suggestivo borgo medievale di Querceto, immerso nella magia della Val di Cecina, prende vita il Festival Accademia Libera Natura & Cultura. Dal 22 giugno al 20 settembre 2025, la mostra fotografica "Il Tocco Musicale" di Rita A. Dollmann offrirà un’incantevole fusione di arte, natura e musica. L'inaugurazione, in programma domenica 22 giugno alle ore 18:00 presso il Castello Ginori, sarà un’occasione unica per immergersi in un viaggio sensoriale senza precedenti.

Il borgo medievale di Querceto, nel cuore della Val di Cecina, ospita dal 22 giugno al 20 settembre 2025 la mostra fotografica "Il Tocco Musicale" dell'artista Rita A. Dollmann. L'inaugurazione si terrĂ domenica 22 giugno alle ore 18:00 presso il Castello Ginori di Querceto, con la presenza.

