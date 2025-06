Festival 3 Castelli

Il Festival 3 Castelli di Montecatini Val di Cecina promette un fine settimana indimenticabile, tra musica, arte e tradizioni. Dal 20 al 22 giugno 2025, la cittadina toscana si trasformerà in un palcoscenico vivace, accogliendo tutti con entusiasmo e ospitalità . Grazie al supporto dell’Unione, questa festa sarà un’occasione unica per scoprire il cuore autentico della nostra cultura e divertirsi insieme. Non mancate!

