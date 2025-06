Feste Vigiliane e sicurezza | vietate le bevande in bottiglie di vetro e lattine

Le Feste Vigiliane sono un momento di gioia e tradizione, ma per garantirne la sicurezza di tutti, è necessario rispettare alcune regole. Dal 20 al 26 giugno, durante gli eventi serali, sarà vietato vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine tra le 20.30 e le 3 del mattino. Questa misura mira a prevenire incidenti e mantenere un’atmosfera festosa e sicura per tutti i partecipanti, contribuendo a rendere le celebrazioni piacevoli e senza preoccupazioni.

Per tutta la durata delle Feste Vigiliane e nel corso di tutti gli eventi previsti nelle date che vanno dal 20 al 26 giugno sarà vietato vendere bevande, sia alcoliche che analcoliche, in contenitori chiusi eo di vetro nella fascia oraria che va dalle 20.30 alle 3 del mattino seguente. A. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Feste Vigiliane e sicurezza: vietate le bevande in bottiglie di vetro e lattine

In questa notizia si parla di: feste - vigiliane - bevande - vetro

Che splendore le Feste Vigiliane: 1200 persone alla Ganzega dei Ciusi e dei Gobj - Che splendore le feste vigiliane di Trento! Con oltre 1200 persone alla Ganzega dei Ciusi e dei Gobj, l’entusiasmo è alle stelle.

«Ordinanza anti-vetro» per le Feste Vigiliane 2025; COMUNE DI TRENTO * “FESTE VIGILIANE“: «DIVIETO DI VENDITA NOTTURNA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE, FIRMATA OGGI L’ORDINANZA DAL SINDACO IANESELLI; La Vetri Speciali chiude lo stabilimento di Pergine Valsugana: che succede ora.

Vigiliane, divieto di vendita notturna di bevande in bottiglie di vetro e lattine: l'ordinanza - A stabilirlo è un'ordinanza firmata oggi (20 giugno) dal sindaco Franco Ianeselli, in vista come d ... Secondo ildolomiti.it

Vigiliane, divieto vendita bevande contenitori di vetro e lattine - Ai pubblici esercizi e agli altri esercizi autorizzati, anche temporaneamente, a tali attività è inoltre posto divieto di somministrazione di bevande di ogni specie ... Da ladigetto.it