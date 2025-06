FestambienteSud 2025 l' Africa protagonista del festival di Legambiente

FestambienteSud 2025 si prepara a sorprendere, con l'Africa protagonista del festival di Legambiente. Dal 18 luglio all’1 agosto, tra paesaggi incantevoli e ricchi di storia nel Gargano, l’evento unisce musica, tutela ambientale e cultura, aprendo nuove prospettive di consapevolezza e scambio. L’Africa farà da ponte tra tradizione e innovazione, regalando ai partecipanti un’esperienza indimenticabile e un messaggio di sostenibilità globale.

Torna FestambienteSud, il festival internazionale di Legambiente per il Sud che intreccia musica, ambiente e territorio. L'appuntamento è dal 18 luglio all'1 agosto tra paesaggi straordinari e luoghi densi di storia del Gargano, fino a toccare, per la prima volta, la Valle d'Itria.

