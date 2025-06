Festa in municipio per i campioni italiani dell’arco

In un pomeriggio all'insegna dell'orgoglio e della soddisfazione, il municipio si è riempito di entusiasmo per celebrare i campioni italiani dell'arco, Ugo Mantovani e Fabio Raimondi. Durante la festa in sala consiliare, l’amministrazione ha riconosciuto il loro talento e dedizione, risultati che hanno portato in alto il nome di Copparo. Un momento speciale che testimonia come lo sport possa unire e ispirare tutta la comunità, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

In sala consiliare, nel pomeriggio di ieri, l’amministrazione comunale ha celebrato due atleti copparesi che si sono distinti nel Campionato italiano di arco storico Fidasc (Federazione italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia) che si è svolto domenica 1° giugno a Sant’Angelo in Lizzola in provincia di Pesaro-Urbino. Si tratta di Ugo Mantovani e Fabio Raimondi, portacolori dell’ Asd Arcieri e Balestrieri Filippo degli Ariosti. Mantovani ha conquistato il terzo posto individuale nella categoria Arco foggia storica; Raimondi, invece, è salito sul terzo gradino del podio nella gara a squadre di tiro con longbow tradizionale assieme a Carola Lunardi e Andrea Fantoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa in municipio per i campioni italiani dell’arco

