Festa della Polizia Locale in piazza Roma pugno di ferro contro degrado e indisciplina Tutti i dati del 2024

In una piazza Roma gremita di cittadini, la Festa della Polizia Locale di Ancona ha celebrato il coraggio e l'impegno degli agenti nel contrasto al degrado e all'indisciplina nel 2024. Un momento di unione tra istituzioni e comunità , per rafforzare il legame con il territorio e riflettere sui risultati di un anno intenso. La giornata si è conclusa con un messaggio chiaro: la sicurezza è una priorità condivisa, e insieme possiamo costruire una città migliore.

Ancona– Una festa tra i cittadini per ribadire un legame solido con il territorio e per fare il punto su un anno di attività intensa. Si è celebrata oggi in una gremita piazza Roma la Festa del corpo della polizia locale di Ancona, alla presenza delle massime autorità civili e militari.

