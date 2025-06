festa della musica artisti internazionali ospiti di siena jazz

La Festa della Musica di Siena si trasforma in un palcoscenico internazionale, portando sul palco artisti di fama mondiale e giovani talents da tutta Europa. Grazie alle collaborazioni di Siena Jazz e al progetto Blended Intensive Programme, l’evento diventa un'occasione unica di scambio culturale e crescita artistica. Un’iniziativa che promette emozioni indimenticabili e una sempre maggiore apertura verso il mondo musicale globale, consolidando Siena come capitale della musica europea.

Proseguono con successo le collaborazioni di Siena Jazz all’insegna dell’internazionalizzazione e della cooperazione territoriale per la Festa europea della Musica. Al via il progetto Blended Intensive Programme, programma intensivo di scambi didattico-artistici, finanziato dal Programma Erasmus+, che vedrĂ a Siena l’arrivo di 15 giovani musicisti provenienti da tre prestigiose accademie musicali europee, J?zeps V?tols Latvian Academy of Music (Riga, Lettonia) e l’Hochschule fĂĽr Musik und Theater di Hamburg (Germania) e Dublin City University (Dublino, Irlanda). Il progetto vedrĂ anche la partecipazione di musicisti internazionali, Rezo Kiknadze, compositore e docente presso il Tbilisi State Conservatoire (Tblisi, Georgia) e il pianista e compositore Frank Carlberg, docente presso il New England Conservatory (Boston, Massachussets, Usa) che saranno ospiti dell’Accademia. 🔗 Leggi su Lanazione.it