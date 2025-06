' Festa della Musica 2025' al Museo archeologico di Mattinata c' è il concerto lirico ‘Nel solstizio del canto’

Il Museo Archeologico di Mattinata si trasforma nel cuore pulsante della musica italiana con la Festa della Musica 2025, giunta alla sua XXXI edizione. Il 21 giugno, alle 23:20, il concerto lirico "Nel solstizio del canto" incanterà il pubblico, creando un’atmosfera magica per celebrare l’estate attraverso le note. Un’occasione unica per immergersi in un universo di cultura, passione e armonia che unisce tutti sotto un’unica melodia.

Sabato 21 giugno torna l’appuntamento annuale con la ‘Festa della Musica’, l’evento musicale internazionale, giunto alla sua XXXI edizione, che celebra il solstizio d’estate all’insegna della musica e dei valori di cultura, partecipazione, armonia e universalitĂ . Quest’anno il tema. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Š Foggiatoday.it - 'Festa della Musica 2025', al Museo archeologico di Mattinata c'è il concerto lirico ‘Nel solstizio del canto’

