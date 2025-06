Festa della Musica 2025

Preparati a vivere un'esperienza unica: Napoli si anima con la Festa della Musica 2025, che celebra la sua 31ª edizione con il coinvolgente tema “I mestieri della musica”. Dieci postazioni distribuite in diversi angoli della città offriranno concerti indimenticabili, per scoprire le molteplici sfumature del mondo musicale e le sue professioni. Un evento imperdibile che invita tutti a esplorare, ascoltare e lasciarsi emozionare dalla magia delle sette note.

A Napoli 11 postazioni per concerti in diversi luoghi della città La città di Napoli si unisce come di consueto alla grande rete internazionale della Festa della Musica, che quest'anno festeggia la sua 31esima edizione con il tema "I mestieri della musica", dedicato alle opportunità professionali che offre il mondo delle sette note.

Napoli si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per la 31ª edizione della Festa della Musica, che riprende il tradizionale appuntamento del solstizio d’estate. Vai su Facebook

Il Conservatorio ''Nicola Sala'' celebra la 31esima Festa Europea della Musica. Ecco tutto il programma; Radio Kiss Kiss, il 31 maggio a Napoli il primo concerto del tour: la lineup e cosa sapere; Il tour di Kiss Kiss parte dal Plebiscito e apre gli eventi di Napoli Città della Musica Live Festival.

