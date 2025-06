Festa del Santo Patrono | Offerta dei Ceri a San Giovanni

Il 24 giugno, Firenze si veste di luce e tradizione per celebrare la Festa del Santo Patrono, San Giovanni Battista. L'offerta dei ceri, un rito carico di simbolismo e devozione, illumina le vie della cittĂ , unendo cittadini e visitatori in un coro di fede e cultura. Un momento unico per riscoprire le radici spirituali e la bellezza di questa antica tradizione, che rende Firenze ancora piĂą magica e viva nel cuore di tutti.

Il 24 di giugno, nel giorno della sua nascita, la cittĂ di Firenze festeggia il Santo patrono, San Giovanni Battista, figlio di Zaccaria e di Sant'Elisabetta. Uomo di profonda integritĂ Â morale e precursore di Cristo, di cui aveva annunciato la venuta. Egli morì per volere di Salomè che, istigata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Festa del Santo Patrono: "Offerta dei Ceri" a San Giovanni

Musica, food truck, spettacoli, giochi e celebrazione dello scudetto gialloblu: a San Zeno la grande festa del Santo Patrono - Torna a San Zeno la grande Festa del Santo Patrono, un’occasione di musica, food truck, spettacoli, giochi e celebrazione dello scudetto gialloblù.

#Genova celebra il suo Santo Patrono… e lo fa aprendo le porte della cultura! Martedì 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni Battista, i Musei di Genova saranno straordinariamente aperti al pubblico. Scopri tutti i musei aperti https://visitgen Vai su X

Il 24 giugno i Musei di Genova rimarranno aperti per celebrare insieme la festa del Santo Patrono della cittĂ , San Giovanni Battista. Scoprite tutte le sedi museali aperte: https://www.visitgenoa.it/it/24-giugno-festa-di-san-giovanni-battista-i-musei-di-genova-a Vai su Facebook

